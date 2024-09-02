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Укрпочта больше не будет принимать наложенный платеж наличными за отправление от ФЛП

17:18, 2 сентября 2024
Физических лиц-предпринимателей предупредили о важных изменениях в выплате наложенных платежей за почтовые отправления.
Укрпочта больше не будет принимать наложенный платеж наличными за отправление от ФЛП
Источник иллюстративного изображения: Укрпочта
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Укрпочта сообщила, что прекращает принимать для пересылки отправку с переводом наложенных платежей наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели.

Все услуги, предоставленные до 30 августа, будут завершены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент принятия отправления.

Отмечается, что согласно изменениям в «Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», внесенных Постановлением Правления НБУ от 23 августа 2024 года № 100, запрещена выплата переводов наложенных платежей наличными физическим лицам-предпринимателям (ФЛП).

Переводы наложенных платежей могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП.

Как поясняет Укрпочта, нормативные изменения составляют, что «субъекты хозяйствования осуществляют наличные расчеты между собой и с физическими лицами через кассу как средствами, полученными как наличная выручка, так и средствами, полученными у предоставителей платежных услуг. Такие расчеты производятся также путем внесения наличных к предоставителям платежных услуг для дальнейшего перевода средств на счета субъектов хозяйствования».

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