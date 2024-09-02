Укрпошта більше не прийматиме післяплату готівкою за відправлення від ФОПів

Фізичних осіб-підприємців попередили про важливі зміни у виплаті післяплати за поштові відправлення.

Джерело ілюстративного зображення: Укрпошта

Укрпошта повідомила, що припиняє приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці.

Усі послуги, надані до 30 серпня будуть завершені відповідно до законодавства, що діяло на момент прийняття відправлення.

Зазначається, що згідно змін до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», внесених Постановою Правління НБУ від 23 серпня 2024 року № 100, заборонена виплата переказів післяплати готівкою фізичним особам-підприємцям (ФОП).

Перекази післяплати можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП.

Як пояснює Укрпошта, нормативні зміни становлять, що «суб’єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як коштами, отриманими як готівкова виручка, так і коштами, одержаними у надавачів платіжних послуг. Такі розрахунки проводяться також шляхом внесення готівки до надавачів платіжних послуг для подальшого переказу коштів на рахунки суб’єктів господарювання».

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