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Бородянку отнесут к категории городов

23:55, 2 сентября 2024
Кабмин одобрил проект постановления Верховной Рады об отнесении поселка Бородянка к категории городов.
Бородянку отнесут к категории городов
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Правительство одобрило решение об отнесении поселка Бородянка к категории городов.

Как сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, одобрен проект Постановления Верховной Рады Украины «Об отнесении поселка Бородянка Бучанского района Киевской области к категории городов».

Проект предлагает отнести поселок Бородянка к категории городов.

Напомним, 24 октября Президент Владимир Зеленский подписал Закон о десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины (законопроект 8263).

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