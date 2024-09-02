Бородянку отнесут к категории городов

Кабмин одобрил проект постановления Верховной Рады об отнесении поселка Бородянка к категории городов.

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Правительство одобрило решение об отнесении поселка Бородянка к категории городов.

Как сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, одобрен проект Постановления Верховной Рады Украины «Об отнесении поселка Бородянка Бучанского района Киевской области к категории городов».

Проект предлагает отнести поселок Бородянка к категории городов.

Напомним, 24 октября Президент Владимир Зеленский подписал Закон о десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины (законопроект 8263).

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