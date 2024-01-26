В Украине вступил в силу закон о десоветизации админустроя: что изменится

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Участник дела может обжаловать в апелляционном порядке определение суда об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению, - ВС

Верховный Суд ответил, может ли участник дела обжаловать в апелляционном порядке отдельно от решения суда определение суда первой инстанции об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

Спор по этому делу касался отмены решений государственного регистратора о прекращении договора ипотеки, заключенного для обеспечения выполнения условий кредитного договора, сторонами которого являются юридические лица, то есть касалось правоотношений, производных от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования.

Верховный Суд высказался о применении презумпции правомерности решений налогоплательщика

Для ее применения необходимо и достаточно выявления двух или более альтернативных вариантов правомерного поведения, из которых избрав наиболее выгодный для себя, плательщик будет чувствовать себя защищенным от возможных негативных последствий как со стороны контролирующего органа, так и суда, - Верховный Суд.

Объединенная палата КУС ВС поставила точку в вопросе применения признака «в условиях военного положения» при назначении наказания за кражу

Народные депутаты в марте 2022 года приняли закон, согласно которому даже за мелкую кражу во время военного положения суд должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет, и изменений в него – до сих пор не инициировали.

Суд больше не будет выходить в совещательную комнату, - парламент планирует одобрить законопроект об отмене совещательных комнат

Институт совещательной комнаты нужно отменить, потому что в судах не хватает совещательных комнат, - председатель Комитета Денис Маслов.

  1. В Украине

В Украине вступил в силу закон о десоветизации админустроя: что изменится

14:32, 26 января 2024
Закон определяет порядок отнесения населенных пунктов в другую категорию, включение поселений в состав населенных пунктов.
В Украине вступил в силу закон о десоветизации админустроя: что изменится
Источник фото: Getty Images
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24 октября Президент Владимир Зеленский подписал Закон о десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины (законопроект № 8263).

Сегодня, 26 января, Закон Украины «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины» от 28.07.2023 №3285-IX вступает в силу.

Об этом сообщили в Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Основные новеллы Закона:

- урегулирован порядок образования (ликвидации) районов, установление (изменения) их границ, изменения административных центров, наименования (переименования) районов;

- определен порядок образования (ликвидация) населенных пунктов, установления (изменения) их границ, наименования (переименования) населенных пунктов;

- урегулирован правовой статус районов в городах, порядок установления (изменения) их границ, наименования (переименования) районов в городах;

- определен порядок отнесения населенных пунктов в другую категорию, включение поселений в состав населенных пунктов;

- закреплена роль общественного обсуждения при принятии отдельных решений по вопросам административно-территориального устройства;

- установлено, что города республиканского в Автономной Республике Крым, областного, районного значения, со дня вступления в силу этого Закона относятся к категории городов, а поселки городского типа – к категории поселков;

- признан Указ Президиума Верховной Рады Украинской ССР от 12 марта 1981 г. №1654-Х «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украинской ССР» утратившим силу.

Как мы писали, Рада проголосовала за установление четких процедур отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков, сел – разъяснение. Вместо пгт – поселки: ответы на самые «острые» вопросы.

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