В Украине вступил в силу закон о десоветизации админустроя: что изменится

24 октября Президент Владимир Зеленский подписал Закон о десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины (законопроект № 8263).
Сегодня, 26 января, Закон Украины «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины» от 28.07.2023 №3285-IX вступает в силу.
Об этом сообщили в Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Основные новеллы Закона:
- урегулирован порядок образования (ликвидации) районов, установление (изменения) их границ, изменения административных центров, наименования (переименования) районов;
- определен порядок образования (ликвидация) населенных пунктов, установления (изменения) их границ, наименования (переименования) населенных пунктов;
- урегулирован правовой статус районов в городах, порядок установления (изменения) их границ, наименования (переименования) районов в городах;
- определен порядок отнесения населенных пунктов в другую категорию, включение поселений в состав населенных пунктов;
- закреплена роль общественного обсуждения при принятии отдельных решений по вопросам административно-территориального устройства;
- установлено, что города республиканского в Автономной Республике Крым, областного, районного значения, со дня вступления в силу этого Закона относятся к категории городов, а поселки городского типа – к категории поселков;
- признан Указ Президиума Верховной Рады Украинской ССР от 12 марта 1981 г. №1654-Х «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украинской ССР» утратившим силу.
Как мы писали, Рада проголосовала за установление четких процедур отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков, сел – разъяснение. Вместо пгт – поселки: ответы на самые «острые» вопросы.
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