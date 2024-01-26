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Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

Спор по этому делу касался отмены решений государственного регистратора о прекращении договора ипотеки, заключенного для обеспечения выполнения условий кредитного договора, сторонами которого являются юридические лица, то есть касалось правоотношений, производных от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования.

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Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

14:29, 26 января 2024
Спор по этому делу касался отмены решений государственного регистратора о прекращении договора ипотеки, заключенного для обеспечения выполнения условий кредитного договора, сторонами которого являются юридические лица, то есть касалось правоотношений, производных от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования.
Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами
Источник фото: minfin.com.ua
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Дела о сделке, в том числе обжалования регистрационных действий относительно такой сделки, заключенной на обеспечение выполнения основного обязательства между юридическими лицами, относятся к юрисдикции хозяйственного суда, поскольку такая сделка является производной от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования. Об этом отметила Объединенная палата Кассационного гражданского суда в постановлении от 6 ноября 2023 г. по делу № 201/5876/22.

Обставини справи

6 листопада 2023 року Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу АТ КБ «ПриватБанк» у справі за позовом АТ КБ «ПриватБанк» до гр. А., треті особи: гр. Б., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, про скасування рішень державного реєстратора та скасування державної реєстрації прав.

Судами встановлено, що між АТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «Істейтглобал» було укладено кредитний договір. На забезпечення виконання зобов’язань між банком та Б. було укладено договір іпотеки квартири. Рішенням районного суду в 2017 році в задоволенні позовних вимог Б. до АТ КБ «ПриватБанк» про визнання недійсним кредитного договору відмовлено, визнано припиненими правовідносини за договором іпотеки (майнової поруки) та договором поруки, укладеним між АТ КБ «ПриватБанк» і Б.

Приватним нотаріусом міського нотаріального округу до державного реєстру були внесені рішення та зареєстровані відомості про припинення обтяжень на предмет іпотеки: про припинення іпотеки, зареєстрованої на підставі договору іпотеки, укладеного між АТ КБ «ПриватБанк» і Б.; про припинення обтяження, зареєстрованого на підставі договору іпотеки.

Постановою апеляційного суду зазначене рішення районного суду скасовано, у задоволенні позову відмовлено. На підставі договору купівлі-продажу А. придбала квартиру першої черги житлового комплексу «Амфітеатр» містобудівного ансамблю «Крутогірний». Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, в задоволенні позову відмовлено. Постановою Верховного Суду рішення районного суду та постанову апеляційного суду скасовано, провадження у справі закрито, роз’яснено АТ КБ «ПриватБанк», що розгляд справи віднесено до юрисдикції господарського суду з огляду на таке.

Критеріями розмежування судової юрисдикції, тобто передбаченими законом умовами, за яких певна справа підлягає розгляду за правилами того чи іншого виду судочинства, є суб’єктний склад правовідносин, предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин у їх сукупності.

Крім того, таким критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, у якому розглядається визначена категорія справ.

Предметна юрисдикція – це розмежування компетенції цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних судів. Кожен суд має право розглядати і вирішувати тільки ті справи (спори), які віднесені до їх відання законодавчими актами, тобто діяти в межах встановленої компетенції.

Частина перша статті 19 ЦПК України встановлює, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають, зокрема, з цивільних правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства. У пункті 1 частини першої статті 20 ГПК України передбачено, що господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов’язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи – підприємці.

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

З огляду на те, що суди першої та апеляційної інстанцій розглянули справу з порушенням правил юрисдикції, Об’єднана палата Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду дійшла висновку про наявність підстав для скасування судових рішень із закриттям провадження у справі відповідно до пункту 1 частини першої статті 255 ЦПК України, оскільки спір підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

Автор: Наталья Мамченко

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