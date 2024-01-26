Нотариусы могут проверить информацию о задолженности или переплате членских взносов – как

Нотариусы могут проверить свою актуальную информацию о задолженности или переплате членских взносов.
Как сообщили в Нотариальной палате Украины, функционал сайта НПУ предусматривает возможность проверки информации о членских взносах. Для этого необходимо зайти в свой аккаунт на сайте.
Сумма взносов в 2024 году составляет:
В месяц: для частных нотариусов – 591,67 грн; для государственных нотариусов – 295,84 грн.
В год: для частных нотариусов – 7100,00 грн; для держаных нотариусов – 3550,00 грн.
Также мы писали, как адвокату уплатить ежегодный взнос через личный кабинет: видеоинструкция.
Ранее сообщалось, сколько составляет взнос адвоката в 2024 году – в РАУ назвали сумму.
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