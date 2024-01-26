В Хмельницкой области мужчина с угрозами требовал, чтобы бывшая вернула ему деньги за цветы и косметику: чем закончилась история

Сначала мужчина требовал 9 тысяч гривен, а позже сумма выросла до 28 тысяч.

В Хмельницкой области судили мужчину, который требовал от женщины возврата денег, которые он якобы потратил на нее в отношениях. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Житель Каменец-Подольского после разрыва отношений сперва он требовал в прежней 9 тыс. грн, но впоследствии сумма выросла до 28 тыс. грн. В случае невозврата денег он угрожал физической расправой.

Мужчину задержали после того, как потерпевшая под контролем правоохранителей перечислила ему на банковскую карту 28 тыс. грн.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в вымогательстве, совершенном с угрозой убийства, и назначил два года испытательного срока. Также обязал уплатить потерпевшей 10 тыс. морального ущерба и судебных издержек. Однако мужчина подал апелляцию. В жалобе заявил, что потерпевшая вроде бы одолжила у него деньги и он просто просил их вернуть.

Суд эти аргументы отклонил, поскольку следствие установило, что у мужчины не было договорных обязательств с потерпевшей. В разговорах и переписке ни разу не просил ее вернуть долг, а речь шла только о расходах за период отношений (на цветы для нее, косметику, салон красоты, заправку авто и другое).

Приговор суда первой инстанции оставили в силе.

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