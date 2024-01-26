На Хмельниччині чоловік з погрозами вимагав, щоб колишня повернула йому гроші за квіти та косметику: чим закінчилася історія

Спочатку чоловік вимагав 9 тисяч гривень, а пізніше сума зросла до 28 тисяч.

У Хмельницькій області судили чоловіка, який вимагав від жінки повернення грошей, які він нібито витратив на неї під час стосунків. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Мешканець Кам’янця-Подільського після розриву стосунків спершу він вимагав у колишньої 9 тис. грн, але згодом сума зросла до 28 тис. грн. У разі неповернення грошей він погрожував фізичною розправою.

Чоловіка затримали після того, як потерпіла під контролем правоохоронців перерахувала йому на банківську картку 28 тис. грн.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у вимаганні, вчиненому з погрозою вбивства, і призначив два роки іспитового терміну. Також зобов’язав сплатити потерпілій 10 тис. моральної шкоди і судових витрат. Однак, чоловік подав апеляцію. У скарзі заявив, що потерпіла начебто позичила у нього гроші і він просто просив їх повернути.

Суд ці аргументи відхилив, оскільки слідство встановило, що чоловік не мав договірних зобов’язань з потерпілою. У розмовах і переписці жодного разу не просив її повернути борг, а йшлося лише про витрати за період стосунків (на квіти для неї, косметику, салон краси, заправку авто й інше).

Тож вирок суду першої інстанції залишили у силі.

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