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  1. В Україні

Деякі компанії не можуть впоратись з обов'язками щодо постачання продуктів ЗСУ, — Міноборони

14:16, 26 січня 2024
Аби така ситуація не повторювалася, в майбутньому закупівлі проводитиме ДП «Державний оператор тилу» (ДОТ).
Деякі компанії не можуть впоратись з обов'язками щодо постачання продуктів ЗСУ, — Міноборони
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
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Деякі компанії, які уклали договір з Міністерством оборони наприкінці 2023 року, не можуть впоратися зі своїми обов'язками щодо якісного та своєчасного постачання продуктів ЗСУ. Про це заявив заступник міністра оборони Віталій Половенко, передає пресслужба відомства.

«Ситуація повторюється. Деякі компанії, з якими ми уклали договори наприкінці 2023 року, не можуть впоратися зі своїми обов’язками. Йдеться про постачання, по-перше, якісних продуктів, по-друге, вчасне постачання», – зауважив Половенко.

Він наголосив, що своєчасне та якісне постачання – серед ключових пріоритетів команди Міноборони, тому, аби така ситуація не повторювалася, в майбутньому закупівлі проводитиме ДП «Державний оператор тилу» (ДОТ).

«Слід враховувати всі нюанси та особливості військових підрозділів. Тому інформацію з таких перевірок ми передаватимемо в ДОТ, адже в майбутньому саме вони проводитимуть торги на харчування. Кожен новий постачальник має бути готовим до оперативності. Наші військові повинні забути про проблеми з якістю та недовезенням», - наголосив заступник міністра оборони.

В обох випадках порушень будуть складені відповідні акти. Проти компаній за недотримання умов договору виставлені штрафні санкції.

«За результатами попередньої поїздки Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам», - додає пресслужба Міноборони.

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