Система відеоспостереження столиці захищена: у КМДА зробили важливу заяву

У КМДА запевнили, що комплексна система відеоспостереження Києва захищена і не передає інформацію стороннім особам.

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Комплексна система відеоспостереження Києва захищена і не передає інформацію стороннім особам. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

«Хочу підкреслити, що комплексна система відеоспостереження Києва використовує власну закриту мережу. Це означає, що передача інформації виробнику чи іншим стороннім особам неможлива», – наголосив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

У КМДА зазначили, що система регулярно перевіряється відповідними органами безпеки, працює більше 5 років і жодних подібних інцидентів за цей час не зафіксовано.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тис. ІР-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

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