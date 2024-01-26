Система видеонаблюдения столицы защищена: в КГГА сделали важное заявление

В КГГА заверили, что комплексная система видеонаблюдения Киева защищена и не передает информацию посторонним лицам.

Источник фото: Scott Webb / Unsplash

Комплексная система видеонаблюдения защищена и не передает информацию посторонним лицам. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

«Хочу подчеркнуть, что комплексная система видеонаблюдения Киева использует собственную закрытую сеть. Это означает, что передача информации производителю или другим посторонним лицам невозможна», – подчеркнул руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель главы КГГА Петр Оленич.

В КГГА отметили, что система регулярно проверяется соответствующими органами безопасности, работает более 5 лет и никаких подобных инцидентов за это время не зафиксировано.

Всего с начала полномасштабного вторжения рф киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тыс. IP-камер, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.