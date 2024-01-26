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ЕС готов лишить Венгрию права голоса, если она заблокирует 50 млрд евро для Украины, — СМИ

13:44, 26 января 2024
Венгрию могут лишить права голоса, если Орбан снова попытается заблокировать 50 миллиардов евро финансовой помощи Украине на саммите 1 февраля.
ЕС готов лишить Венгрию права голоса, если она заблокирует 50 млрд евро для Украины, — СМИ
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В ЕС готовы лишить Венгрию права голоса, если венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова попытается заблокировать 50 миллиардов евро финансовой помощи Украине на саммите 1 февраля. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что после многих лет мягкого подхода к Орбану европейские дипломаты дали понять, что "ядерный вариант" - лишение Будапешта возможности голосовать в ЕС - больше не чем-то невероятным, если это угрожает безопасности Украины, страны-кандидата на вступление в ЕС. .

«Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение о бюджете и 50 миллиардах евро для Украины на февральском саммите, использование статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом», – сказал дипломат ЕС.

Некоторые дипломаты заявили, что страны Центральной и Восточной Европы боятся применять статью 7, поскольку опасаются, что в будущем они могут иметь дело с аналогичной проверкой по верховенству закона у себя дома.

Есть также риск негативной реакции в Венгрии: это может еще больше оттолкнуть страну от Евросоюза.

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