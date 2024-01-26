ЄС готовий позбавити Угорщину права голосу, якщо вона заблокує 50 млрд євро для України, — ЗМІ

Угорщину можуть позбавити права голосу, якщо Орбан знову спробує заблокувати 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на саміті 1 лютого.

У ЄС готові позбавити Угорщину права голосу, якщо угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан знову спробує заблокувати 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на саміті 1 лютого. Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що після багатьох років м'якого підходу до Орбана європейські дипломати дали зрозуміти, що "ядерний варіант" - позбавлення Будапешта можливості голосувати в ЄС - більше не є чимось неймовірним, якщо це загрожує безпеці України, країни-кандидата на вступ до ЄС.

«Якщо Орбан справді знову заблокує угоду [щодо бюджету та 50 мільярдів євро для України] на лютневому саміті, використання статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом», – сказав дипломат ЄС.

Деякі дипломати заявили, що країни Центральної та Східної Європи бояться застосовувати статтю 7, оскільки побоюються, що в майбутньому вони можуть мати справу з аналогічною перевіркою з питань верховенства закону у себе вдома.

Існує також ризик негативної реакції в Угорщині: це може ще більше відштовхнути країну від Євросоюзу.

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