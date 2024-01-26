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  1. В Украине

Некоторые компании не могут справиться с обязанностями по поставке продуктов ВСУ, — Минобороны

14:16, 26 января 2024
Чтобы такая ситуация не повторялась, в будущем закупки будет проводить ГП «Государственный оператор тыла» (ГОТ).
Некоторые компании не могут справиться с обязанностями по поставке продуктов ВСУ, — Минобороны
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
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Некоторые компании, заключившие договор с Министерством обороны в конце 2023 года, не могут справиться со своими обязанностями по качественной и своевременной поставке продуктов ВСУ. Об этом заявил заместитель министра обороны Виталий Половенко, передает пресс-служба ведомства.

«Ситуация повторяется. Некоторые компании, с которыми мы заключили договоры в конце 2023 года, не справляются со своими обязанностями. Речь идет о поставках, во-первых, качественных продуктов, во-вторых, своевременных поставок», – заметил Половенко.

Он подчеркнул, что своевременные и качественные поставки – среди ключевых приоритетов команды Минобороны, поэтому, чтобы такая ситуация не повторялась, в будущем закупке будет проводить ГП «Государственный оператор тыла» (ГОТ).

Следует учитывать все нюансы и особенности военных подразделений. Поэтому информацию по таким проверкам мы будем передавать в ДОТ, ведь в будущем они будут проводить торги на питание. Каждый новый поставщик должен быть готов к оперативности. Наши военные должны забыть о проблемах с качеством и недовезением», - подчеркнул замминистра обороны.

В обоих случаях нарушений будут составлены соответствующие акты. Против компаний за несоблюдение условий договора выставлены штрафные санкции.

«По результатам предварительной поездки Министерство обороны сменило поставщика некоторым воинским частям», – добавляет прессслужба Минобороны.

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