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Как адвокату уплатить ежегодный взнос через личный кабинет: видеоинструкция

10:40, 17 января 2024
Адвокаты до конца января должны уплатить ежегодный взнос на обеспечение реализации адвокатского самоуправления.
Как адвокату уплатить ежегодный взнос через личный кабинет: видеоинструкция

Национальная ассоциация адвокатов Украины напомнила, что адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность, обязаны до конца января уплатить ежегодный взнос на обеспечение реализации адвокатского самоуправления.

Сгенерировать соответствующий платеж можно в три клика через личный кабинет на сайте НААУ.

В НААУ напомнили, что уплата взноса является профессиональной обязанностью адвоката. Выполнить эту обязанность необходимо до 31 января 2024 путем перечисления средств (в 2024 году размер взноса составляет 3028 грн.) двумя платежами на банковские счета органов адвокатского самоуправления согласно следующего распределения:

70% от размера ежегодного взноса – на текущий счет совета адвокатов региона;

30% от размера ежегодного взноса – на текущий счет Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В личном кабинете адвоката на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины можно сгенерировать платеж:

Система самостоятельно генерирует две квитанции, которые можно сразу оплатить через portmone или liqpay или распечатать квитанции и оплатить через кассу банка.

Ранее сообщалось, сколько составляет взнос адвоката в 2024 году – в РАУ назвали сумму.

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