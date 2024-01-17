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  1. Общество

17 января: какой сегодня праздник и главные события

09:33, 17 января 2024
17 января в Украине и мире празднуют Международный день наставничества.
17 января: какой сегодня праздник и главные события
Фото: facts.net
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В среду, 17 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

17 января в Украине и мире празднуют Международный день наставничества. Праздник посвятили дню рождения легендарного боксера и общественного деятеля Мухаммеда Али. Благодаря наставнику развивается личность, потому что он помогает создать сильные и положительные долгосрочные отношения. Наставник также расширяет горизонты человека, помогает выйти ему за рамки стереотипов. Каждый человек на разных этапах своей жизни сталкивается с наставничеством. На наш кругозор по-разному влияют родители, учителя, друзья.

Также 17 января День детских изобретений. Дату избрали в честь дня рождения известного американца Бена Франклина, который был основателем Штатов, публицистом, общественным деятелем, изобретателем и ученым. Он создал свое первое изобретение в возрасте 12 лет. Это были наручные ласты для плавания. Ежегодно около полумиллиона детей и подростков сегодня разрабатывают игры, создают разную технику и роботов, модифицируют известные и придумывают новые механизмы.

Какой сегодня церковный праздник

17 января в церковном календаре – день памяти Антония Великого. Его считают основателем уединенного духовенства. Родился Антоний в Египте в богатой христианской семье. Потому мальчика с раннего детства воспитывали по правилам веры. После смерти родителей Антоний все свое имущество раздал бедным, а сам стал жить в пещере, где молился. Преподобный основал монастырь, но был там очень редко.

Календарь важных событий за 17 января:

730 год — на силенции, совете сенаторов и высшего духовенства в Константинополе, византийский император Лев III Исавр объявляет поклонение иконам преступлением;

1209 год — в Кембридже открывает двери университет;

1558 год — начинается Ливонская война;

1562 год — Сен-Жерменский эдикт Карла IX регламентирует правовое положение гугенотов, способствуя веротерпимости во Франции;

1595 год — французский король Генрих Наваррский объявляет войну Испании;

1605 год — впервые опубликовали роман Сервантеса «Дон Кихот»;

1734 год — Август III становится Королем Речи Посполитой;

1805 год — в Харькове открывают первый на востоке Украины университет;

1861 год — получен патент на смываемый туалетный бачок;

1912 год — члены экспедиции Роберта Скотта достигают Южного полюса;

1920 год — вступает в силу Восемнадцатая поправка к Конституции США, которая вводила Сухой закон;

1921 год — в Вене создают Украинский свободный университет, вскоре переведенный в Прагу;

1944 год — начинается битва при Монте-Кассино, в результате которой союзные войска овладевают Римом;

1945 год — Варшава освобождается от немецкой оккупации;

1949 год — в США начинается судебный процесс над лидерами коммунистической партии США;

1966 год — в Испании в результате крушения бомбардировщика США потеряли 4 водородные бомбы;

1987 год — создают Совет женщин Украины;

1992 год — Республика Экваториальная Гвинея признает независимость Украины;

2000 год — режим талибов Афганистана заявляет о признании им независимости Чечни;

2010 год — проходит первый тур выборов Президента Украины.

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