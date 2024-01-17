Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

З першої спроби іспит на знання ПДД складають лише 28% бажаючих отримати посвідчення водія, а іспит на вміння керування автомобілем – 37%

У 2024 році умови складання іспитів на право керування автомобілем стануть ще більш жорсткими.

Серед чиновників, які отримують зарплати за підтримки США, проведуть опитування в Дії, - Михайло Федоров

Опитування потрібне для демонстрації партнерам більшої підзвітності і стосується тих держслужбовців, хто протягом 2022–2023 років отримував зарплати за рахунок Прямої бюджетної підтримки США, - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією, – спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

Кандидатка на голову НАЗК та екс-радниця Олександра Новікова Катерина Каплюк набула за час роботи у НАЗК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, набутих за час роботи у НАЗК, задекларувала кандидатка на посаду голови НАЗК Катерина Каплюк.

  1. Відео
  2. / В Україні

Як адвокату сплатити щорічний внесок через особистий кабінет: відеоінструкція

10:40, 17 січня 2024
Адвокати до кінця січня мають сплатити щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.
Як адвокату сплатити щорічний внесок через особистий кабінет: відеоінструкція

Національна асоціація адвокатів України нагадала, що адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність, зобов’язані до кінця січня сплатити щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Згенерувати відповідний платіж можна в три кліки через особистий кабінет на сайті НААУ.

У НААУ нагадали, сплата внеску є професійним обов’язком адвоката. Виконати цей обов’язок необхідно до 31 січня 2024 року шляхом перерахування коштів (у 2024 році розмір внеску становить 3028 грн.) двома платежами на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування згідно наступного розподілу:

70% від розміру щорічного внеску - на поточний рахунок ради адвокатів регіону;

30% від розміру щорічного внеску - на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

В особистому кабінеті адвоката на сайті Національної асоціації адвокатів України можна згенерувати платіж:

Система самостійно генерує дві квитанції, які можна одразу оплатити через portmone чи liqpay або роздрукувати квитанції та оплатити їх через касу банку.

Раніше ми писали, скільки становить внесок адвоката у 2024 році – у РАУ назвали суму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео