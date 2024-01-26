Нотаріуси можуть перевірити інформацію щодо заборгованості або переплати членських внесків – як

Нотаріуси мають можливість перевірити свою актуальну інформацію щодо заборгованості або переплати членських внесків.
Як повідомили у Нотаріальній палаті України, функціонал сайту НПУ передбачає можливість перевірки інформації про членські внески. Для цього необхідно зайти у свій обліковий запис на сайті.
Сума внесків у 2024 році становить:
За місяць: для приватних нотаріусів – 591,67 грн; для державних нотаріусів – 295,84 грн.
За рік: для приватних нотаріусів – 7100,00 грн; для держаних нотаріусів – 3550,00 грн.
Також ми писали, як адвокату сплатити щорічний внесок через особистий кабінет: відеоінструкція.
Раніше повідомлялося, скільки становить внесок адвоката у 2024 році – у РАУ назвали суму.
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