Нотаріуси можуть перевірити інформацію щодо заборгованості або переплати членських внесків – як

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Учасник справи може оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання, - ВС

Верховний Суд відповів, чи може учасник справи оскаржити в апеляційному порядку окремо від рішення суду ухвалу суду першої інстанції про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Об’єднана палата КЦС визначила, до якої юрисдикції відносяться справи про оскарження реєстраційних дій щодо правочину, укладеного на забезпечення основного зобов’язання між юрособами

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

Верховний Суд висловився щодо застосування презумпції правомірності рішень платника податків

Для її застосування необхідно і достатньо виявлення двох або більше альтернативних варіантів правомірної поведінки, з яких обравши найвигідніший для себе, платник почуватиметься захищеним від можливих негативних наслідків як з боку контролюючого органу, так і суду, - Верховний Суд.

Об’єднана палата ККС ВС поставила крапку у питанні застосування ознаки «в умовах воєнного стану» при призначенні покарання за крадіжку

Народні депутати у березні 2022 року ухвалили закон, за яким навіть за дрібну крадіжку під час воєнного стану суд має призначити особі покарання у виді позбавлення волі щонайменше 5 років, і змін до нього – досі не ініціювали.

Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

Інститут нарадчої кімнати треба скасувати, бо зокрема у судах не вистачає нарадчих кімнат, - голова Комітету Денис Маслов.

  1. В Україні

Нотаріуси можуть перевірити інформацію щодо заборгованості або переплати членських внесків – як

18:19, 26 січня 2024
Нотаріусам пояснили, як перевірити заборгованість щодо членських внесків.
Нотаріуси можуть перевірити інформацію щодо заборгованості або переплати членських внесків – як
Джерело фото: Alejandro Escamilla / Unsplash
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Нотаріуси мають можливість перевірити свою актуальну інформацію щодо заборгованості або переплати членських внесків.

Як повідомили у Нотаріальній палаті України, функціонал сайту НПУ передбачає можливість перевірки інформації про членські внески. Для цього необхідно зайти у свій обліковий запис на сайті.

Сума внесків у 2024 році становить:

За місяць: для приватних нотаріусів – 591,67 грн; для державних нотаріусів – 295,84 грн.

За рік: для приватних нотаріусів – 7100,00 грн; для держаних нотаріусів – 3550,00 грн.

Також ми писали, як адвокату сплатити щорічний внесок через особистий кабінет: відеоінструкція.

Раніше повідомлялося, скільки становить внесок адвоката у 2024 році – у РАУ назвали суму.

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