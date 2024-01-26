Нотаріуси можуть перевірити інформацію щодо заборгованості або переплати членських внесків – як

Нотаріусам пояснили, як перевірити заборгованість щодо членських внесків.

Джерело фото: Alejandro Escamilla / Unsplash

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Нотаріуси мають можливість перевірити свою актуальну інформацію щодо заборгованості або переплати членських внесків.

Як повідомили у Нотаріальній палаті України, функціонал сайту НПУ передбачає можливість перевірки інформації про членські внески. Для цього необхідно зайти у свій обліковий запис на сайті.

Сума внесків у 2024 році становить:

За місяць: для приватних нотаріусів – 591,67 грн; для державних нотаріусів – 295,84 грн.

За рік: для приватних нотаріусів – 7100,00 грн; для держаних нотаріусів – 3550,00 грн.

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Раніше повідомлялося, скільки становить внесок адвоката у 2024 році – у РАУ назвали суму.

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