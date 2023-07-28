Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кто из судей 9 августа может получить командировку в новый суд – список ВККС

Наибольшее количество кандидатов хотят командироваться в Соломенский районный суд Киева.

Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает провести выборы во время войны, и предстоит принять важные решения по этому вопросу

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что нет конституционного запрета на выборы во время войны и не должно быть застоя демократии в Украине.

Наталья Алюшина об одобрении реформы оплаты труда чиновников: Это запрос общества и корпуса государственных служащих

Ранее в Верховной Раде заявляли о том, что на реализацию реформы оплаты труда чиновников может не хватить средств, однако на принятии законопроекта 8222 настаивают международные партнеры – украинские депутаты надеются, что эти партнеры помогут с финансированием.

В ВККС объяснили, почему не допустили определенные общественные организации к формированию ГРД

В частности, ВККС решила отказать общественным организациям, не доказавшим, что работали с международными проектами.

В Раде решили, что пора передать администрирование домена GOV.UA другим субъектам

Верховная Рада приняла изменения в администрировании доменных имен в домене GOV.UA.

  1. Законодательство
  2. / В Украине

Рада проголосовала за установление четких процедур отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков, сел – разъяснение

17:13, 28 июля 2023
Депутат отметил, что с момента вступления в силу закона, все города республиканского и областного значения, а также пгт будут отнесены к категории города.
Рада проголосовала за установление четких процедур отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков, сел – разъяснение
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Верховная Рада приняла законопроект №8263, предусматривающий десоветизацию порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины.

Об этом заявил народный депутат «Слуги Народа», член Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

Он отметил, что нормы в отношении админмеж остались в наследство с советских времен и регулировались указом президиума УССР 1981 года. Именно поэтому сегодня возникла неотложная потребность их осовременить и упростить процедуру установления и изменения границ населенных пунктов.

«Уже сегодня мы должны думать о создании инструментов самоуправления, чтобы потом не возникало проблем, когда территории будут деоккупированы. Мы должны знать, что с ними делать с точки зрения управления», – сказал представитель «Слуги Народа».

Так, в законе предлагается установить четкие процедуры отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков, сел. Кроме того, вводится еще одна категория, которая не является населенным пунктом – поселение. Речь идет о месте компактного проживания, где нет постоянного состава населения.

«Сейчас во многих общинах такие поселения де-факто есть. Преимущественно это бывшие дачные кооперативы, а также временные мобильные городки, где живут вынужденно перемещенные особы. Из-за войны таких поселений будет становиться больше, и их нужно интегрировать в жизнь общества», – отмечает Виталий Безгин.

Также законопроект регулирует процедуры образования и ликвидации населенных пунктов, установление и изменение их границ, наименование и переименование населенных пунктов, образование и ликвидацию районов, изменение их административных центров, образование районов в городе и изменение их границ тому подобное.

«Все эти вопросы, за исключением изменений на уровне районов, будут решаться на основе обязательных консультаций с общественностью», – пояснил член комитета.

Виталий Безгин отметил, что с момента вступления в силу закона, все города республиканского и областного значения, а также поселки городского типа будут отнесены к категории города; села и поселки и дальше останутся в своей категории.

Источник фото: sluga-narodu.com

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді