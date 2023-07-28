Рада проголосовала за установление четких процедур отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков, сел – разъяснение

Депутат отметил, что с момента вступления в силу закона, все города республиканского и областного значения, а также пгт будут отнесены к категории города.

Изображение: freepik.com

Верховная Рада приняла законопроект №8263, предусматривающий десоветизацию порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины.

Об этом заявил народный депутат «Слуги Народа», член Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

Он отметил, что нормы в отношении админмеж остались в наследство с советских времен и регулировались указом президиума УССР 1981 года. Именно поэтому сегодня возникла неотложная потребность их осовременить и упростить процедуру установления и изменения границ населенных пунктов.

«Уже сегодня мы должны думать о создании инструментов самоуправления, чтобы потом не возникало проблем, когда территории будут деоккупированы. Мы должны знать, что с ними делать с точки зрения управления», – сказал представитель «Слуги Народа».

Так, в законе предлагается установить четкие процедуры отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков, сел. Кроме того, вводится еще одна категория, которая не является населенным пунктом – поселение. Речь идет о месте компактного проживания, где нет постоянного состава населения.

«Сейчас во многих общинах такие поселения де-факто есть. Преимущественно это бывшие дачные кооперативы, а также временные мобильные городки, где живут вынужденно перемещенные особы. Из-за войны таких поселений будет становиться больше, и их нужно интегрировать в жизнь общества», – отмечает Виталий Безгин.

Также законопроект регулирует процедуры образования и ликвидации населенных пунктов, установление и изменение их границ, наименование и переименование населенных пунктов, образование и ликвидацию районов, изменение их административных центров, образование районов в городе и изменение их границ тому подобное.

«Все эти вопросы, за исключением изменений на уровне районов, будут решаться на основе обязательных консультаций с общественностью», – пояснил член комитета.

Виталий Безгин отметил, что с момента вступления в силу закона, все города республиканского и областного значения, а также поселки городского типа будут отнесены к категории города; села и поселки и дальше останутся в своей категории.

Источник фото: sluga-narodu.com

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.