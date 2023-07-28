Премьер-министр также отметил, что не верит, что ирландская делегация будет присутствовать на похоронах диктатора.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар не считает, что правительство страны выразит соболезнования россии в случае смерти Путина. Об этом сообщает Independent.

Издание напоминает, что ирландское правительство придерживалось строгой политики нейтралитета на протяжении всей Второй мировой войны. Однако тогдашний министр иностранных дел Имон де Валера вызвал возмущение международного сообщества, выразив соболезнования в связи со смертью Адольфа Гитлера в результате самоубийства в 1945 году. Это событие нанесло значительный репутационный ущерб Валерии и государству и считается важным моментом в истории ирландского нейтралитета.

Отвечая на вопрос, выразит ли Ирландия такие же соболезнования рф в случае смерти Путина, нынешний премьер страны ответил: «Я так не думаю». Он добавил: «Это хороший вопрос, я раньше об этом не думал».

Он также отметил, что не верит, что ирландская делегация будет присутствовать на похоронах диктатора.

«Я бы не мог представить, что мы будем представлены на похоронах», - сказал Варадкар.

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