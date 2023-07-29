$700 за эскиз застройки участка: во Львове «на горячем» задержали руководителя коммунального предприятия

Злоумышленник потребовал от жителя Львовщины неправомерную выгоду в сумме 700 долларов за изготовление эскиза намерений застройки земельного участка по новому строительству садового дома

Руководитель коммунального предприятия Львовского горсовета был задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды в сумме $700. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

«Как установили правоохранители, злоумышленник требовал и получил от жителя Львовщины неправомерную выгоду в сумме 700 долларов за изготовление эскиза намерений застройки земельного участка относительно нового строительства садового дома», - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства злоумышленник получил двумя траншами в сумме 200 долларов и 500 долларов.

«27 июля, после получения второй части взятки, правоохранители задержали ее в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты», — добавили в полиции.

Задержанному поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

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