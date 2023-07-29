$700 за ескіз забудови ділянки: у Львові «на гарячому» затримали керівника комунального підприємства

Зловмисник вимагав від мешканця Львівщини неправомірну вигоду в сумі 700 доларів за виготовлення ескізу намірів забудови земельної ділянки щодо нового будівництва садового будинку

Керівника комунального підприємства Львівської міськради затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди в сумі $700. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Львівської області.

«Як встановили правоохоронці, зловмисник вимагав та одержав від мешканця Львівщини неправомірну вигоду в сумі 700 доларів за виготовлення ескізу намірів забудови земельної ділянки щодо нового будівництва садового будинку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти зловмисник отримав двома «траншами» у сумі 200 доларів та 500 доларів.

«27 липня, після одержання другої частини хабара, правоохоронці затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено», — додали в поліції.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

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