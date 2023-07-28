Ірландія не висловлюватиме співчуття, коли помре Путін, — прем’єр

Прем'єр-міністр також зазначив, що не вірить, що ірландська делегація буде присутня на похоронах диктатора.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар не думає, що уряд країни висловить співчуття росії у разі смерті Путіна. Про це повідомляє Independent.

Видання нагадує, що ірландський уряд дотримувався суворої політики нейтралітету протягом усієї Другої світової війни. Однак тодішній міністр закордонних справ Імон де Валера викликав обурення міжнародної спільноти, коли висловив співчуття у зв'язку зі смертю Адольфа Гітлера в результаті самогубства у 1945 році. Ця подія завдала значної репутаційної шкоди де Валері та державі і вважається важливим моментом в історії ірландського нейтралітету.

Відповідаючи на запитання, чи висловить Ірландія такі ж співчуття рф у разі смерті Путіна, теперішній прем'єр країни відповів: «Я так не думаю». Він додав: «Це гарне запитання, я раніше про це не думав».

Він також зазначив, що не вірить, що ірландська делегація буде присутня на похоронах диктатора.

«Я б не міг уявити, що ми будемо представлені на похоронах», - сказав Варадкар.

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