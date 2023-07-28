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Рада проголосувала за встановлення чітких процедур віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ, сіл – роз'яснення

17:13, 28 липня 2023
Депутат зазначив, що з моменту набрання чинності законом, усі міста республіканського і обласного значення, а також смт будуть віднесені до категорії міста.
Рада проголосувала за встановлення чітких процедур віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ, сіл – роз'яснення
Зображення: freepik.com
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8263, який передбачає дерадянізацію порядку розв’язання окремих питань адміністративно-територіального устрою України.

Про це заявив народний депутат «Слуги Народу», член Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

Він зауважив, що норми стосовно адмінмеж залишились у спадок із радянських часів і регулювались указом президії УРСР 1981 року. Саме тому сьогодні виникла нагальна потреба їх осучаснити та спростити процедуру встановлення і зміни меж населених пунктів.

«Вже сьогодні ми маємо думати про створення інструментів самоврядування, щоби потім не виникало проблем, коли території будуть деокуповані. Ми маємо знати, що з ними робити з точки зору управління», – сказав представник «Слуги Народу».

Так, у законі пропонується встановити чіткі процедури віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ сіл. Крім того, запроваджується ще одна категорія, яка не є населеним пунктом – поселення. Йдеться про місце компактного проживання, де немає сталого складу населення.

«Зараз у багатьох громадах такі поселення де-факто є. Переважно це колишні дачні кооперативи, а також тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи. Через війну таких поселень ставатиме більше, і їх треба інтегрувати у життя громади», – зазначає Віталій Безгін.

Також законопроєкт регулює процедури утворення і ліквідації населених пунктів, встановлення та зміни їхніх меж, найменування та перейменування населених пунктів, утворення та ліквідацію районів, зміну їхніх адміністративних центрів, утворення районів у місті і зміну їхніх меж тощо.

«Усіх ці питання за виключенням змін на рівні районів, вирішуватимуться на основі обов’язкових консультацій з громадськістю», – пояснив член комітету.

Віталій Безгін зазначив, що з моменту набрання чинності законом, усі міста республіканського і обласного значення, а також селища міського типу будуть віднесені до категорії міста; села та селища і надалі залишаться у своїй категорії.

Джерело фото: sluga-narodu.com

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