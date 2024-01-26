В Україні набув чинності закон про дерадянізацію адмінустрою: що зміниться

Закон визначає порядок віднесення населених пунктів до іншої категорії, включення поселень до складу населених пунктів.

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24 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав Закон про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України (законопроєкт № 8263).

Сьогодні, 26 січня, Закон України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» від 28.07.2023 №3285-IX набирає чинності.

Про це повідомили у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Основні новели Закону:

- врегульовано порядок утворення (ліквідації) районів, встановлення (зміни) їх меж, зміни адміністративних центрів, найменування (перейменування) районів;

- визначено порядок утворення (ліквідація) населених пунктів, встановлення (зміни) їх меж, найменування (перейменування) населених пунктів;

- врегульовано правовий статус районів у містах, порядок встановлення (зміни) їх меж, найменування (перейменування) районів у містах;

- визначено порядок віднесення населених пунктів до іншої категорії, включення поселень до складу населених пунктів;

- закріплено роль громадського обговорення при прийнятті окремих рішень з питань адміністративно-територіального устрою;

- установлено, що міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного, районного значення, з дня набрання чинності цим Законом відносяться до категорії міст, а селища міського типу – до категорії селищ;

- визнано Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 р. №1654-Х «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР» таким, що втратив чинність.

Як ми писали, Рада проголосувала за встановлення чітких процедур віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ, сіл – роз'яснення. Замість смт – селища: відповіді на «найгостріші» запитання.

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