У Києві сапери вилучили уламки крилатої ракети Х-101, фото

Крилату ракету Х-101 класу «повітря – земля» вилучили у столиці.

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У понеділок, 2 вересня, у Києві сапери вилучили уламки крилатої ракети Х-101 класу. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

На місці події сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу «повітря – земля».

На щастя, жодна людина не постраждала.

Нагадаємо, в ніч на 2 вересня рф масовано обстріляла Київ крилатими та балістичними ракетами. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.

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