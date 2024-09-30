В Карпатах выпал первый снег, фото и видео

Карпаты в последний день сентября замело снегом

30 сентября в Карпатах выпал первый снег. На высокогорье прогнозируют до -3-5 градусов.

На горе Пип Иван, которая является одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, туман, ветер северный 20-22 м/с, температура воздуха уже -5°С. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

На фото далее горная долина Пожижевская, на хребте Черногора.

В сети публикуют видео, как заметает Драгобрат.

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