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Процедуру списания военного имущества предлагают упростить из-за избыточной бюрократии

12:47, 27 сентября 2024
Большое количество уже утраченных и уничтоженных в результате боевых действий БПЛА и средств РЭБ остается на учете и создает избыточную бюрократическую нагрузку на ответственных лиц Сил Обороны Украины.
Процедуру списания военного имущества предлагают упростить из-за избыточной бюрократии
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Группа народных депутатов 24 сентября зарегистрировала законопроект о внесении изменений в статью 4 Закона «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины» относительно особой процедуры списания военного имущества.

Предлагается внести изменения в статью 4 Закона Украины «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины» дополнив ее новой частью, предоставляющей право во время действия военного состояния Командующему видом (отдельного рода войск (сил), оперативного командования, воздушного командования) Вооруженных Сил Украины , начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Председателю Администрации Государственной специальной службы транспорта по согласованию с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины принять решение о списании в исключительном порядке всех беспилотных летательных аппаратов, беспилотных авиационных комплексов, беспилотных наземных (роботизированных) комплексов, безпилотных комплексов или беспилотных систем, а также всех видов (типов) наземной техники радиоэлектронной борьбы, которые были использованы с начала введения военного положения и не были списаны другим способом на момент принятия такого решения.

Как объясняют авторы проекта, интенсивные боевые действия сопровождаются использованием в больших количествах военного имущества, которое параллельно происходит с постоянными процедурами его учета и списания.

Верховная Рада неоднократно возвращалась к этому вопросу и усовершенствовала соответствующее законодательство, однако проблемы с применением существующих норм остаются. Особенно остро стоит вопрос о том, что в больших количествах используются теряющиеся в бою беспилотные системы и средства РЭБ. Большое количество уже утраченных и уничтоженных в результате боевых действий БПЛА и средств РЭБ остается на учете и создает избыточную бюрократическую нагрузку на ответственных лиц Сил Обороны Украины. Фактически использованные в боевых действиях с самого начала полномасштабного вторжения средства продлевают свою жизнь в документах и ​​бумагах.

Следовательно, целью является предоставление дополнительных полномочий на период действия военного положения командующим видами ВСУ, начальнику ГУР МОУ, Главе администрации ДССТ по согласованию с Главнокомандующим ВСУ единовременно, в порядке применения особой процедуры списывать отдельное военное имущество, а именно:

  • беспилотные летательные аппараты,
  • беспилотные авиационные комплексы,
  • беспилотные наземные (роботизированные) комплексы,
  • беспилотные водные (плавающие) комплексы или беспилотные системы,
  • а также все виды (типы) наземной техники радиоэлектронной борьбы, которые были использованы с начала введения военного положения и не были списаны другим способом на момент принятия такого решения.

Автор: Наталя Мамченко 

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