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Процедуру списання військового майна пропонують спростити через надлишкову бюрократію

12:47, 27 вересня 2024
Велика кількість уже втрачених та знищених внаслідок бойових дій БПЛА та засобів РЕБ залишається на обліку та створює надлишкове бюрократичне навантаження на відповідальних осіб Сил Оборони України.
Процедуру списання військового майна пропонують спростити через надлишкову бюрократію
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Група народних депутатів 24 вересня зареєструвала законопроект про внесення змін до статті 4 Закону «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» щодо особливої процедури списання військового майна.

Пропонується внести зміни у статтю 4 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» доповнивши її новою частиною, що надає право під час дії воєнного стану Командувачу виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України, начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту за погодженням із Головнокомандувачем Збройних Сил України прийняти рішення про списання у винятковому порядку усіх безпілотних літальних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних наземних (роботизованих) комплексів, безпілотних водних (плаваючих) комплексів або безпілотних систем, а також усіх видів (типів) наземної техніки радіоелектронної боротьби, які були використані від початку введення воєнного стану та не були списані іншим способом на момент прийняття такого рішення.

Як пояснюють автори проекту, інтенсивні бойові дії супроводжуються використанням у великих кількостях військового майна що паралельно відбувається з постійними процедурами його обліку та списання.

Верховна Рада неодноразово поверталась до цього питання та вдосконалювала відповідне законодавство, проте проблеми із застосуванням існуючих норм залишаються. Особливо гостро стоїть питання про те, що у великих кількостях використовуються безпілотні системи та засоби РЕБ, які втрачаються у бою. Велика кількість уже втрачених та знищених внаслідок бойових дій БПЛА та засобів РЕБ залишається на обліку та створює надлишкове бюрократичне навантаження на відповідальних осіб Сил Оборони України. Фактично використані у бойових діях від початку повномасштабного вторгнення засоби продовжують своє життя у документах та паперах.

Отже, метою є надання додаткових повноважень на період дії воєнного стану командувачам видів ЗСУ, начальнику ГУР МОУ, Голові адміністрації ДССТ за погодженням із Головнокомандувачем ЗСУ одноразово, в порядку застосування особливої процедури списувати окреме військове майно, а саме:

  • безпілотні літальні апарати,
  • безпілотні авіаційні комплекси,
  • безпілотні наземні (роботизовані) комплекси,
  • безпілотні водні (плаваючі) комплекси або безпілотні системи,
  • а також усі види (типи) наземної техніки радіоелектронної боротьби, які були використані від початку введення воєнного стану та не були списані іншим способом на момент прийняття такого рішення.

Автор: Наталя Мамченко

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Процедуру списання військового майна пропонують спростити через надлишкову бюрократію

Велика кількість уже втрачених та знищених внаслідок бойових дій БПЛА та засобів РЕБ залишається на обліку та створює надлишкове бюрократичне навантаження на відповідальних осіб Сил Оборони України.

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