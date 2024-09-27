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В ВККС объяснили, чем подход к оценке кандидатов в судьи апелляционных судов будет отличаться от прошлых подходов

12:43, 27 сентября 2024
Оценка кандидатов будет проходить согласно Порядку сдачи экзамена и методике оценки кандидатов.
В ВККС объяснили, чем подход к оценке кандидатов в судьи апелляционных судов будет отличаться от прошлых подходов
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Как известно, со 2 октября начнутся квалификационные экзамены в рамках открытого конкурса по отбору 550 судей апелляционных судов. Оценка кандидатов будет проходить согласно Порядку сдачи экзамена и методике оценки кандидатов от 19 июня 2024 года.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объяснила, чем подход к экзаменам и оценке кандидатов в судьи апелляционных судов будет существенно и качественно отличаться от подходов, которые были ранее.

ДОСТУП К ТЕСТОВОЙ БАЗЕ ВОПРОСОВ И ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ К НИМ. Впервые в истории открытых конкурсов на должности судей кандидаты имеют доступ к тестовой базе вопросов и правильным ответам.

ПРОХОДНЫЙ БАЛ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕН К НАЧАЛЕ ТЕСТИРОВАНИЯ.

«Участник признается успешно сдавшим этап экзамена, в случае вступления 75 и более процентов от максимально возможного балла».

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА — ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ, вместо написания решения в полном объеме. Обнародованы номера судебных дел, которые использовались при разработке модельных судебных решений. При выполнении практической задачи от кандидатов ожидается изложение только правовой позиции решения, указывающего на глубину знаний и способ мышления кандидата. То есть тратить время на вводную и описательную части решения не нужно. Такой подход позволит сфокусироваться на оценке важнейшей компетенции будущего судьи – выстраивание правовой позиции суда, а также значительно ускорит оценку практических работ.

ЭКЗАМЕН ИЗ БУМАГИ ПЕРЕХОДИТ В ЦИФРУ. Программное обеспечение для тестирования, которое будет использоваться при квалификационном экзамене, формирует уникальный набор вопросов для каждого кандидата и показывает кандидату результат тестирования сразу после его завершения.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что конкурс на должности судей апелляционных судов продлится до конца 2025 года.

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