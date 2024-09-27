Прокурор Офиса Генпрокурора отказалась от должности судьи

Прокурор Юлия Буланова не захотела осуществлять правосудие в Шевченковском райсуде города Киева.

Прокурор Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора Юлия Буланова 26 сентября 2024 года попросила оставить ее рекомендацию о назначении на должность судьи Шевченковского районного суда города Киева без рассмотрения.

Интересно, что заявление Юлии Булановой поступило в Высший совет правосудия прямо в день рассмотрения ее рекомендации.

О мотивах своего поступка Юлия Буланова не сообщила.

Это уже четвертый отказ представителей прокуратуры из числа участников отбора на должности судей 2017 года от должности судьи.

Отметим, что 11 апреля во время собеседования с коллегией ВККС № 2 Юлия Буланова четко сообщила, что стать судьей – это ее «мечта».

«Еще студенткой я задумывалась над тем, что в будущем я хочу стать судьей. Это интересная, многогранная профессия, требующая постоянного самосовершенствования. Трудно переоценить, насколько профессия судьи важна для общества. Стать судьей – это была моя мечта. Я не боюсь работать в условиях большой нагрузки. Я сознательно избрала для судейской карьеры именно Шевченковский райсуд Киева», – рассказала в апреле Юлия Буланова членам ВККС.

В итоге 26 сентября Высший совет правосудия оставил рекомендацию о назначении Юлии Булановой на должность судьи без рассмотрения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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