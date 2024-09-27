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Прокурор Офісу Генпрокурора відмовилася від посади судді

12:40, 27 вересня 2024
Прокурор Юлія Буланова не захотіла здійснювати правосуддя у Шевченківському райсуді міста Києва.
Прокурор Офісу Генпрокурора відмовилася від посади судді
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Прокурор Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора Юлія Буланова 26 вересня 2024 року попросила залишити її рекомендацію про призначення на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва без розгляду.

Цікаво, що заява Юлії Буланової надійшла до Вищої ради правосуддя прямо в день розгляду її рекомендації.

Про мотиви свого вчинку Юлія Буланова не повідомила.

Нагадаємо, що це вже четверта відмова представників прокуратури з числа учасників добору на посади суддів 2017 року від посади судді.

Зазначимо, що 11 квітня під час співбесіди з колегією ВККС № 2, Юлія Буланова чітко повідомила, що стати суддею – це її «мрія».

«Ще студенткою я замислювалася над тим, що в майбутньому я хочу стати суддею. Це цікава, багатогранна професія, яка вимагає постійного самовдосконалення. Важко переоцінити, наскільки професія судді є важливою для суспільства. Стати суддею – це було моєю мрією. Я не боюся працювати в умовах великого навантаження. Я свідомо обрала для суддівської кар’єри саме Шевченківський райсуд Києва», - розповіла у квітні Юлія Буланова членам ВККС.

У підсумку 26 вересня Вища рада правосуддя залишила рекомендацію про призначення Юлії Буланової на посаду судді без розгляду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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