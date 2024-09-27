У ВККС пояснили, чим підхід до оцінювання кандидатів у судді апеляційних судів відрізнятиметься від минулих підходів

Оцінювання кандидатів відбуватиметься згідно з Порядком складання іспиту та методикою оцінювання кандидатів.

Як відомо, з 2 жовтня розпочнуться кваліфікаційні іспити в рамках відкритого конкурсу на добір 550 суддів апеляційних судів. Оцінювання кандидатів відбуватиметься згідно з Порядком складання іспиту та методикою оцінювання кандидатів від 19 червня 2024 року.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України пояснила, чим підхід до іспитів та оцінювання кандидатів у судді апеляційних судів суттєво та якісно відрізнятиметься від підходів, що були раніше.

ДОСТУП ДО ТЕСТОВОЇ БАЗИ ПИТАНЬ І ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ ДО НИХ. Вперше в історії відкритих конкурсів на посади суддів кандидати мають доступ до тестової бази запитань і правильних відповідей до них.

ПРОХІДНИЙ БАЛ ЧІТКО ВИЗНАЧЕНИЙ ДО ПОЧАТКУ ТЕСТУВАННЯ.

«Учасник визнається таким, що успішно склав етап іспиту, у разі набрання 75 і більше відсотків від максимально можливого бала».

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ - ВИКЛАДЕННЯ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ СУДОВОГО РІШЕННЯ, замість написання рішення в повному обсязі. Оприлюднені номери судових справ, що використовувалися для розробки модельних судових рішень. При виконанні практичного завдання від кандидатів очікується викладення лише правової позиції рішення, що вказує на глибину знань та спосіб мислення кандидата. Тобто витрачати час на вступну та описову частини рішення не потрібно. Такий підхід дозволить сфокусуватися на оцінці найважливішої компетенції майбутнього судді – вибудовування правової позиції суду -, а також значно прискорить оцінювання практичних робіт.

ІСПИТ З ПАПЕРУ ПЕРЕХОДИТЬ У ЦИФРУ. Програмне забезпечення для тестування, що буде використовуватися під час кваліфікаційного іспиту, формує унікальний набір питань для кожного кандидата і показує кандидатові результат тестування відразу після його завершення.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» розповідала, що конкурс на посади суддів апеляційних судів триватиме до кінця 2025 року.

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