В Китае воздушное шоу из 7598 дронов попало в Книгу рекордов Гиннеса, видео

В Китае состоялось шоу дронов, установившее новый мировой рекорд Гиннесса. Специально для этого в ночное небо подняли 7598 дронов.
Они сформировали Великую китайскую стену, красочного дракона, а также еще несколько фигур и гигантского тигра.
Тигр стал рекордсменом, завоевав звание "крупнейшего в истории изображения из дронов".
Количество использованных дронов превысило 3191 аппарат, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд.
По правилам, дроны должны удерживать изображение не менее 20 секунд. Однако новое рекордное изображение тигра сохранялось в воздухе целых 37 секунд, что стало настоящим достижением и установило новый рекорд.
На мероприятии собрались десятки тысяч зрителей.
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