Киев накрывает черная туча – стало известно, в чем причина

В столице ожидается дождь.

Местные телеграм-каналы сообщают, что со стороны области в направлении Киева движется «большое облако дыма». Однако согласно прогнозам синоптиков, на столицу надвигаются холодные воздушные массы и дождевой фронт. Такие погодные условия являются типичными для осеннего периода, особенно когда ожидаются кратковременные дожди.

«Так бывает в осенний период, особенно когда синоптики передавали кратковременный дождь», - объяснили причины облака.

Ранее мы писали, что в западных областях Украины 29 сентября ожидаются сильные дожди и ветер.

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