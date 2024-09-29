Обстрел Запорожья — поврежден главный вокзал и поезд

На железнодорожных станциях Запорожья изменено движение поездов.

В результате утренних обстрелов Запорожья сильно пострадала инфраструктура города. Серьезное повреждение получило здание вокзала Запорожье-1. Кроме того, пострадал пассажирский поезд №39 Запорожье — Солотвино, в вагонах которого выбиты окна, сообщает Укрзализныця.

Отмечается, что пострадавших среди пассажиров и железнодорожного персонала, по предварительным данным, нет.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что на железнодорожных станциях Запорожья изменено движение поездов из-за вражеской атаки.

В УЗ уточнили, что в связи с повреждением вокзала было принято решение временно изменить расписание движения поездов. Поезда №37 Киев - Запорожье-1 и №85 Львов - Запорожье-1 будут прибывать и отправляться со станции Запорожье-2.

Со станции Запорожья-1 до станции Запорожья-2 будут довозить трансферными автобусами.

В поезде Запорожье — Солотвино железнодорожники оперативно заменили поврежденные вагоны, отправка состоится в течение часа.

Всего по состоянию на 10:00 известно об 11 пострадавших людях в результате обстрела Запорожья.

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