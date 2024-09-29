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Обстріл Запоріжжя — пошкоджено головний вокзал і поїзд

10:13, 29 вересня 2024
На залізничних станціях Запоріжжя змінено рух поїздів.
Обстріл Запоріжжя — пошкоджено головний вокзал і поїзд
На фото — наслідки обстрілу Запоріжжя, джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
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Внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя сильно постраждала інфраструктура міста. Серйозних ушкоджень зазнала будівля вокзалу Запоріжжя-1. Крім того, постраждав пасажирський поїзд «№39 Запоріжжя — Солотвино», у вагонах якого вибито вікна, повідомляє Укрзалізниця.

Зазначається, що постраждалих серед пасажирів та залізничного персоналу за попередніми даними немає. 

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що залізничних станціях Запоріжжя змінено рух поїздів через ворожу атаку.

В УЗ уточнили, що у зв’язку з пошкодженням вокзалу, було прийнято рішення тимчасово змінити розклад руху поїздів. Поїзди «№37 Київ — Запоріжжя-1» та «№85 Львів — Запоріжжя-1» будуть прибувати і відправлятися зі станції Запоріжжя-2. 

Зі станції Запоріжжя-1 до станції Запоріжжя-2 довозитимуть трансферними автобусами.

У поїзді Запоріжжя — Солотвине залізничники оперативно замінили пошкоджені вагони, відправка відбудеться протягом години.

Загалом станом на 10:00 відомо про 11 постраждалих людей внаслідок обстрілу Запоріжжя. 

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