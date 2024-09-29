На Житомирщині судитимуть нотаріуса, яка пропонувала 500 доларів хабаря патрульним

Жінка намагалася «відкупитися» за керування авто у нетверезому стані.

На Житомирщині скеровано до суду обвинувальний акт відносно нотаріуса, яка 500 доларів США намагалася «відкупитися» за керування авто у нетверезому стані. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, нотаріус державної нотаріальної контори однієї з територіальних громад запропонувала патрульним поліцейським 500 доларів США. У такий спосіб вона намагалася уникнути відповідальності за керування авто у стані алкогольного сп’яніння.

Це відбулося липневого вечора цього року, у селищі міського типу Житомирського району. Патрульні зупинили посадовицю у зв’язку з порушенням правил дорожнього руху.

Звернувши увагу на її поведінку та ознаки алкогольного сп’яніння, запропонували у встановленому законом порядку пройти перевірку.

Однак обвинувачена відмовилася та намагалася «залагодити» порушення, поклавши до службового авто зазначену суму коштів.

Викликана на місце події слідчо-оперативна група задокументувала протиправні дії обвинуваченої.

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