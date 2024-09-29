В Житомирской области будут судить нотариуса, которая предлагала 500 долларов взятки патрульным

Женщина пыталась «откупиться» за вождение в нетрезвом состоянии.

В Житомирской области направлен в суд обвинительный акт в отношении нотариуса, которая 500 долларов США пыталась «откупиться» за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, нотариус государственной нотариальной конторы одной из территориальных общин предложила патрульным полицейским 500 долларов США. Таким образом, она пыталась избежать ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Это произошло в июле этого года, в поселке городского типа Житомирского района. Патрульные остановили ее в связи с нарушением правил дорожного движения.

Обратив внимание на поведение и признаки алкогольного опьянения, предложили в установленном законом порядке пройти проверку.

Однако обвиняемая отказалась и пыталась «уладить» нарушение, положив в служебный автомобиль указанную сумму средств.

Вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа задокументировала противоправные действия обвиняемой.

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