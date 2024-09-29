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Во всех учебных заведениях проверят возможные факты насилия, — Минсоцполитики

09:46, 29 сентября 2024
Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что Национальная социальная сервисная служба Украины начнет проверки во всех учреждениях, где проживают дети, чтобы выявить возможные случаи насилия или нарушения их прав.
Во всех учебных заведениях проверят возможные факты насилия, — Минсоцполитики
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В Украине все учебные заведения, где проживают дети, ждут проверки на предмет насилия или нарушения других прав. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, соответствующее поручение сделала Национальной социальной сервисной службе. Для этого специалисты разработали специальный опросник, чтобы не травмировать чувство детей.

"Я поручила Нацсоцслужбе провести проверки во всех заведениях, где круглосуточно проживают дети, с целью выявления возможных фактов насилия по ним или нарушения других прав", - написала она в соцсети.

Жолнович отметила, что лучше, чтобы все дети в Украине, даже если у них особые образовательные нужды, смогли учиться поближе к своим домам и каждый вечер возвращаться домой.

"К сожалению, сейчас таких детей вынуждены отправлять в спецшколы, которых всего несколько в области. Понятно, что до них невозможно добираться ежедневно, поэтому нужны не отдельные заведения, а классы в общих школах. Тогда родители смогут выбрать учебное заведение рядом с домом", – отметила министр. 

Также она призвала увеличивать количество семейных форм воспитания в общинах и развивать инклюзивные и специальные классы в общих школах, чтобы за образовательной услугой не нужно было обращаться вдали от дома и чтобы она не предоставлялась с необходимостью проживать все время в школе.

Напомним, о возможных фактах насилия над детьми в ребцентре во Львовской области сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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