Бешенство у домашних животных — киевлянам напомнили о важности вакцинации

Вакцинировать домашних питомцев нужно ежегодно, начиная с трехмесячного возраста.

Врачи коммунального предприятия «Киевская городская больница ветеринарной медицины» напоминают жителям столицы о важности регулярной вакцинации домашних животных от бешенства, чтобы предотвратить распространение этого опасного заболевания. Об этом сообщает КГГА.

Прививку нужно делать ежегодно всем домашним питомцам, начиная с трехмесячного возраста. Однако график вакцинации может отличаться в зависимости от вида животного, его возраста, состояния здоровья и используемой вакцины. Поэтому для эффективного проведения вакцинации и уменьшения рисков для здоровья животного рекомендуется проконсультироваться с врачом ветеринарной медицины.

Вакцинировать животных можно в любых ветеринарных больницах города, в частности, в клиниках КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» по адресам:

ул. Электротехническая, 5-А;

ул. Ярославская, 13А;

ул. Армянская, 29.

Также столичные власти напомнили, что для предотвращения распространения бешенства в Киеве проводят вакцинацию бездомных животных. Так, с января по август 2024 года вакцинировали 6 272 беспризорных животных.

Бешенство – это острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, которое поражает центральную нервную систему и в дальнейшем приводит к летальным исходам.

Заразиться бешенством человек или животное могут из-за укусов больного животного, а также если его слюна попадет на свежую рану, царапину или слизистую.

Бешенство может проявляться и у домашних животных, именно поэтому рекомендуют проводить обязательную прививку от бешенства, поскольку сейчас это единственная возможная в мире профилактика от этой болезни.

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