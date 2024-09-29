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Бешенство у домашних животных — киевлянам напомнили о важности вакцинации

11:30, 29 сентября 2024
Вакцинировать домашних питомцев нужно ежегодно, начиная с трехмесячного возраста.
Бешенство у домашних животных — киевлянам напомнили о важности вакцинации
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Врачи коммунального предприятия «Киевская городская больница ветеринарной медицины» напоминают жителям столицы о важности регулярной вакцинации домашних животных от бешенства, чтобы предотвратить распространение этого опасного заболевания. Об этом сообщает КГГА.

Прививку нужно делать ежегодно всем домашним питомцам, начиная с трехмесячного возраста. Однако график вакцинации может отличаться в зависимости от вида животного, его возраста, состояния здоровья и используемой вакцины. Поэтому для эффективного проведения вакцинации и уменьшения рисков для здоровья животного рекомендуется проконсультироваться с врачом ветеринарной медицины.

Вакцинировать животных можно в любых ветеринарных больницах города, в частности, в клиниках КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» по адресам:

  • ул. Электротехническая, 5-А;
  • ул. Ярославская, 13А;
  • ул. Армянская, 29.

Также столичные власти напомнили, что для предотвращения распространения бешенства в Киеве проводят вакцинацию бездомных животных. Так, с января по август 2024 года вакцинировали 6 272 беспризорных животных.

Бешенство – это острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, которое поражает центральную нервную систему и в дальнейшем приводит к летальным исходам.

Заразиться бешенством человек или животное могут из-за укусов больного животного, а также если его слюна попадет на свежую рану, царапину или слизистую.

Бешенство может проявляться и у домашних животных, именно поэтому рекомендуют проводить обязательную прививку от бешенства, поскольку сейчас это единственная возможная в мире профилактика от этой болезни.

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