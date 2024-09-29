В Пенсионном фонде объяснили, как получить пенсию по наследству

Если за выплатами обращается несколько лиц, имеющих право, они распределяются поровну между ними.

В случае смерти пенсионера его наследники имеют право на получение невыплаченной пенсии и финансовой помощи на погребение.

В Пенсионном фонде напоминают, что это предусмотрено статьей 52 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Право на получение невыплаченных средств, принадлежащих покойному пенсионеру, имеют:

члены семьи, проживавшие с ним на день его смерти;

нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании умершего.

Если за выплатами обращается несколько лиц, имеющих право, они распределяются поровну между ними.

Для получения пенсии по наследству нужно в течение шести месяцев с момента открытия наследства подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно лично в сервисном центре ПФУ или через веб-портал ПФУ.

Вместе с заявлением необходимо предоставить следующие документы:

свидетельство о смерти пенсионера;

документы, подтверждающие родственные связи с умершим;

паспорт заявителя;

реквизиты банковского счета;

документы, подтверждающие факт проживания с пенсионером к моменту его смерти.

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