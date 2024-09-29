В Пенсионном фонде объяснили, как получить пенсию по наследству

В случае смерти пенсионера его наследники имеют право на получение невыплаченной пенсии и финансовой помощи на погребение.
В Пенсионном фонде напоминают, что это предусмотрено статьей 52 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Право на получение невыплаченных средств, принадлежащих покойному пенсионеру, имеют:
Если за выплатами обращается несколько лиц, имеющих право, они распределяются поровну между ними.
Для получения пенсии по наследству нужно в течение шести месяцев с момента открытия наследства подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно лично в сервисном центре ПФУ или через веб-портал ПФУ.
Вместе с заявлением необходимо предоставить следующие документы:
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