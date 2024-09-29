Практика судів
  1. В Україні

У Пенсійному фонді пояснили, як отримати пенсію у спадок

16:03, 29 вересня 2024
Якщо за виплатами звертається кілька осіб, які мають на них право, вони розподіляються порівну між ними.
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати пенсію у спадок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У випадку смерті пенсіонера, його спадкоємці мають право на отримання невиплаченої пенсії та фінансової допомоги на поховання. 

У Пенсійному фонді нагадують, що це передбачено статтею 52 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Право на отримання невиплачених коштів, що належать покійному пенсіонеру, мають:

  • члени сім’ї, які мешкали з ним на день його смерті;
  • непрацездатні члени сім’ї, які перебували на утриманні померлого.

Якщо за виплатами звертається кілька осіб, які мають на них право, вони розподіляються порівну між ними.

Для отримання пенсії у спадок потрібно протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Зробити це можна особисто у сервісному центрі ПФУ або через вебпортал ПФУ. 

Разом із заявою потрібно надати такі документи:

  • свідоцтво про смерть пенсіонера;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки із померлим;
  • паспорт заявника;
  • реквізити банківського рахунку;
  • документи, що підтверджують факт проживання із пенсіонером на момент його смерті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівництво Нацагентства з питань державної служби отримало 227 тисяч грн зарплати за серпень, а Пенсійного фонду – 165 тисяч грн

Керівництво НАДС отримало у серпні 2024 року 227 тисяч грн, Нацкомісії з державного регулювання енергетики – 223 тисячі грн, Національної сервісної служби – 216 тисяч грн – дані Мінфіну.

Кандидат на посаду судді відвідав Донецьк та Крим і втратив шанс стати суддею

Голоси членів Ради правосуддя розділилися, відтак крапку в історії ймовірно поставить Верховний Суд.

У 12 апеляційних судах залишилося лише по одній колегії суддів для розгляду кримінальних справ – Вища рада правосуддя

В усіх загальних апеляційних судах залишилося 170 суддів, які розглядають кримінальні провадження.

Розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції у Верховній Раді охарактеризували як катастрофу

У парламенті повідомили, що розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції вже не задовольняє потреби суддів.

Доплати за науковий ступінь для державних службовців не передбачені – НАДС

У НАДС повідомили, чи можуть державні службовці отримувати доплати за науковий ступінь.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду