У Пенсійному фонді пояснили, як отримати пенсію у спадок

Якщо за виплатами звертається кілька осіб, які мають на них право, вони розподіляються порівну між ними.

У випадку смерті пенсіонера, його спадкоємці мають право на отримання невиплаченої пенсії та фінансової допомоги на поховання.

У Пенсійному фонді нагадують, що це передбачено статтею 52 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Право на отримання невиплачених коштів, що належать покійному пенсіонеру, мають:

члени сім’ї, які мешкали з ним на день його смерті;

непрацездатні члени сім’ї, які перебували на утриманні померлого.

Якщо за виплатами звертається кілька осіб, які мають на них право, вони розподіляються порівну між ними.

Для отримання пенсії у спадок потрібно протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Зробити це можна особисто у сервісному центрі ПФУ або через вебпортал ПФУ.

Разом із заявою потрібно надати такі документи:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

документи, що підтверджують родинні зв’язки із померлим;

паспорт заявника;

реквізити банківського рахунку;

документи, що підтверджують факт проживання із пенсіонером на момент його смерті.

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