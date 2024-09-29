У Львові на будівництві в перший робочий день загинув чоловік

Тіло виявили у ліфтовій шахті.

У Львові поліція зʼясовує обставини загибелі чоловіка на будівництві. Його тіло знайшли в ліфтовій шахті, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Трагічний випадок трапився ще 27 вересня. У ліфтовій шахті на будівництві на вул. Джорджа Вашингтона, 1 виявили тіло чоловіка. Це був перший день його роботи.

«Відомо, що цей чоловік перший день прийшов на роботу. В якийсь момент зауважили, що його нема. Почали шукати і знайшли у ліфтовій шахті. На місці працює поліція і з’ясовує усі обставини трагедії», - повідомив голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.