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У Львові на будівництві в перший робочий день загинув чоловік

19:39, 29 вересня 2024
Тіло виявили у ліфтовій шахті.
У Львові на будівництві в перший робочий день загинув чоловік
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У Львові поліція зʼясовує обставини загибелі чоловіка на будівництві. Його тіло знайшли в ліфтовій шахті, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Трагічний випадок трапився ще 27 вересня. У ліфтовій шахті на будівництві на вул. Джорджа Вашингтона, 1 виявили тіло чоловіка. Це був перший день його роботи. 

«Відомо, що цей чоловік перший день прийшов на роботу. В якийсь момент зауважили, що його нема. Почали шукати і знайшли у ліфтовій шахті. На місці працює поліція і з’ясовує усі обставини трагедії», - повідомив голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський.

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