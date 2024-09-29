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Ілюзія діалогу, — в МЗС України прокоментували приєднання Швейцарії до китайсько-бразильської «мирної ініціативи»

08:31, 29 вересня 2024
У МЗС наголосили, що формула миру Володимира Зеленського є єдиним шляхом, який дозволить встановити справедливий мир в Україні.
Ілюзія діалогу, — в МЗС України прокоментували приєднання Швейцарії до китайсько-бразильської «мирної ініціативи»
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У Міністерстві закордонних справ висловили своє розчарування з приводу того, що Швейцарія підтримала "китайсько-бразильський консенсус" стосовно війни в Україні, закликавши інші країни не долучатися до подібних ініціатив.

"Українська сторона розчарована інформацією щодо підтримки швейцарською стороною так званого "Китайсько-бразильського консенсусу з 6 пунктів", - повідомили в МЗС.

У відомстві зазначили, що не можуть зрозуміти позицію швейцарського керівництва, яке раніше провело перший глобальний Саміт миру 15-16 червня у Бюргенштоці.

У МЗС наголосили, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах: "По-перше, нічого про Україну без України. По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів".

Зазначаєтся, що формула миру Володимира Зеленського є єдиним шляхом, який дозволить встановити справедливий та всеохоплюючий мир в Україні.

"Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі "мирні ініціативи" лише створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії", - заявили в МЗС.

Україна закликає Швейцарію уникати участі в так званих "мирних ініціативах", які можуть лише ускладнити процес досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України.

Нагадаємо, що Швейцарія висловила підтримку "мирній ініціативі" Китаю та Бразилії для завершення війни, хоча там не згадується Статут ООН і не робиться акцент на територіальній цілісності України. 

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