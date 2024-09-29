Иллюзия диалога — в МИД Украины прокомментировали присоединение Швейцарии к китайско-бразильской «мирной инициативе»

В МИД отметили, что формула мира Владимира Зеленского является единственным путем, который позволит установить справедливый мир в Украине.

В Министерстве иностранных дел выразили свое разочарование по поводу того, что Швейцария поддержала "китайско-бразильский консенсус" по поводу войны в Украине, призвав другие страны не приобщаться к подобным инициативам.

"Украинская сторона разочарована информацией о поддержке швейцарской стороной так называемого "Китайско-бразильского консенсуса из 6 пунктов", - сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что не могут понять позицию швейцарского руководства, ранее проведшего первый глобальный Саммит мира 15-16 июня в Бюргенштоке.

В МИД подчеркнули, что все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны базироваться на двух принципах: "Во-первых, ничего об Украине без Украины. Во-вторых, эти предложения должны основываться на статуте ООН и включать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Отмечается, что формула мира Владимира Зеленского - единственный путь, который позволит установить справедливый и всеобъемлющий мир в Украине.

"Любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на статут ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, неприемлемы. Такие "мирные инициативы" лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия", - заявили в МИД.

Украина призывает Швейцарию избегать участия в так называемых "мирных инициативах", которые могут лишь усложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

Напомним, что Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии для завершения войны, хотя там не упоминается Статут ООН и не делается акцент на территориальной целостности Украины.

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