Практика судов
  1. В Украине

Иллюзия диалога — в МИД Украины прокомментировали присоединение Швейцарии к китайско-бразильской «мирной инициативе»

08:31, 29 сентября 2024
В МИД отметили, что формула мира Владимира Зеленского является единственным путем, который позволит установить справедливый мир в Украине.
Иллюзия диалога — в МИД Украины прокомментировали присоединение Швейцарии к китайско-бразильской «мирной инициативе»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве иностранных дел выразили свое разочарование по поводу того, что Швейцария поддержала "китайско-бразильский консенсус" по поводу войны в Украине, призвав другие страны не приобщаться к подобным инициативам.

"Украинская сторона разочарована информацией о поддержке швейцарской стороной так называемого "Китайско-бразильского консенсуса из 6 пунктов", - сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что не могут понять позицию швейцарского руководства, ранее проведшего первый глобальный Саммит мира 15-16 июня в Бюргенштоке.

В МИД подчеркнули, что все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны базироваться на двух принципах: "Во-первых, ничего об Украине без Украины. Во-вторых, эти предложения должны основываться на статуте ООН и включать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Отмечается, что формула мира Владимира Зеленского - единственный путь, который позволит установить справедливый и всеобъемлющий мир в Украине.

"Любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на статут ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, неприемлемы. Такие "мирные инициативы" лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия", - заявили в МИД.

Украина призывает Швейцарию избегать участия в так называемых "мирных инициативах", которые могут лишь усложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

Напомним, что Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии для завершения войны, хотя там не упоминается Статут ООН и не делается акцент на территориальной целостности Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Привлекательность профессии судьи первой инстанции с точки зрения заработной платы проигрывает даже государственному сектору – ВККС

В ВККС размышляют, как сделать отбор на должности судей судов первой инстанции привлекательным для юристов-профессионалов.

Судья может размещать и комментировать в соцсетях только ту информацию, использование которой не наносит вреда авторитету судьи и судебной власти – Кодекс судейской этики

Судья должен избегать публичных комментариев относительно находящихся в производстве дел – что прописали в Кодексе судейской этики.

Для расчета окладов НАБУ и НАПК в 2025 году не будут применять «заниженный» прожиточный минимум

В отличие от судей, прокуроров, налоговиков и таможенников, для НАБУ, ГБР и НАПК оклады будут считать из суммы «обычного» прожиточного минимума в 3028 грн.

Результаты ВЛК будут вноситься в Реестр «Оберег» не вручную работниками ТЦК, а путем автоматического обмена данными

Цель – оцифровать и ускорить процесс передачи результатов медосмотра на степень пригодности в ТЦК – Александр Федиенко объяснил детали законопроекта.

Заявление на отсрочку подается только лично, не по электронной почте и не через адвоката – Полтавский областной ТЦК

В Полтавском областном ТЦК напомнили, что наличие права на отсрочку не означает отсрочки, поэтому нужно подать заявления лично.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду