29 сентября – какие праздники отмечают в этот день и памятные события

В Украине и мире отмечают День памяти трагедии Бабьего Яра.

В воскресенье, 29 сентября, в Украине и в мире День памяти трагедии Бабьего Яра. Этот день посвящен памяти жертв массовых расстрелов, совершенных нацистами во время Второй мировой войны. Самые массовые расстрелы произошли 29-30 сентября 1941 года, когда было убито около 34 тысяч евреев.

В период оккупации Киева, с 1941 по 1943 год, в Бабьем Яру было расстреляно около 100-150 тысяч человек, среди которых были не только евреи, но и ромы, советские военнопленные, подпольщики, душевнобольные и другие.

Также 29 сентября – Всемирный день рек. Каждый год отмечается в последнее воскресенье сентября. Этот праздник был начат с целью повышения осведомленности о важности рек и необходимости их сохранения.

Кроме того, сегодня празднуют День отоларинголога. Этот профессиональный праздник посвящен врачам, специализирующимся на диагностике и лечении заболеваний уха, горла и носа.

А еще сегодня отмечают Всемирный день мигрантов и беженцев. Выпадает на последнее воскресенье сентября. Этот праздник был начат в 1914 году Папой Пием X, призвавшим молиться за мигрантов, особенно итальянцев, вынужденно мигрировавших за границу.

Верующие чтят память святого преподобного Кирияка отшельника.

Памятные события:

1926 – Закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская лавра;

1938 - Приговорен к смертной казни украинский писатель, бандурист Гнат Хоткевич;

1941 – Начало массовых убийств в Бабьем Яру;

1954 - Основана Европейская организация по ядерным исследованиям;

2003 – Россияне начали строительство дамбы от берегов Таманского полуострова до украинского острова Тузла, дальнейший Конфликт относительно острова Тузла.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.