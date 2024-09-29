В Гоструда напомнили, что такое газоопасные работы и кто утверждает перечень таких работ

Газоопасные работы, в частности, работы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования, должны проводиться только в тех случаях, когда они не могут быть механизированы, автоматизированы или проведены непосредственно без участия людей.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, что такое газоопасные работы и кто утверждает перечень таких работ.

Газоопасные работы – работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, в том числе работы внутри емкостей (аппараты, сушильные барабаны, печи сушильные, реакторы, резервуары, цистерны и другое аналогичное оборудование, а также коллекторы , туннели, колодцы, приямки и другие места), во время проведения которых существует или не исключена возможность выделения в рабочую зону взрывопожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных привести к взрыву, возгоранию, вредно повлиять на организм человека, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля менее 20%).

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим порядок выполнения газоопасных работ, является Типовая инструкция по организации безопасного ведения газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором СССР 20.02.1985 (НПАОП 0.00-5.11-85).

Газоопасные работы, в частности, работы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования, должны проводиться только в тех случаях, когда они не могут быть механизированы, автоматизированы или проведены непосредственно без участия людей.

В каждом производственном подразделении необходимо разрабатывать перечень газоопасных работ с указанием работ по соответствующей форме.

В нем отдельно указывают газоопасные работы: I группы – выполняемые с оформлением наряда-допуска; ІІ группы - которые выполняются без оформления наряда-допуска, но с обязательной регистрации в соответствующем журнале; III группы – вызваны необходимостью ликвидации или локализации аварийных ситуаций и аварий.

Список таких работ разрабатывают и подписывают начальники цехов, служб, отдельных производств, согласовывают со службой охраны труда и утверждает этот список главный инженер.

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