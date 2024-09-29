У Держпраці нагадали, що таке газонебезпечні роботи і хто затверджує перелік таких робіт

Газонебезпечні роботи, зокрема роботи, пов’язані з перебуванням людей всередині апаратів, ємностей та іншого обладнання, повинні проводитись лише у тих випадках, коли вони не можуть бути механізовані, автоматизовані або проведені безпосередньо без участі людей.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, що таке газонебезпечні роботи і хто затверджує перелік таких робіт.

Газонебезпечні роботи - роботи, пов’язані з оглядом, чисткою, ремонтом, розгерметизацією технологічного устаткування, комунікацій, в тому числі роботи в середині ємностей (апарати, сушильні барабани, печі сушильні, реактори, резервуари, цистерни і інше аналогічне обладнання, а також колектори, тунелі, колодязі, приямки та інші місця), під час проведення яких існує чи не виключена можливість виділення в робочу зону вибухопожежонебезпечних чи шкідливих парів, газів і інших речовин, здатних призвести до вибуху, загорання, шкідливо вплинути на організм людини, а також роботи при недостатньому вмісту кисню (об’ємна частка менше 20%).

Основним нормативно-правовим актом, що регулює порядок виконання газонебезпечних робіт, є Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.1985 (НПАОП 0.00-5.11-85).

Газонебезпечні роботи, зокрема роботи, пов’язані з перебуванням людей всередині апаратів, ємностей та іншого обладнання, повинні проводитись лише у тих випадках, коли вони не можуть бути механізовані, автоматизовані або проведені безпосередньо без участі людей.

У кожному виробничому підрозділі необхідно розробляти перелік газонебезпечних робіт із зазначенням окремо робіт за відповідною формою.

У ньому окремо вказують газонебезпечні роботи: І групи - які виконуються з оформленням наряду-допуску; ІІ групи - які виконуються без оформлення наряду-допуску, але з обов’язковою реєстрацією у відповідному журналі; ІІІ групи - викликані необхідністю ліквідації або локалізації аварійних ситуацій і аварій.

Перелік таких робіт розробляють і підписують начальники цехів, служб, окремих виробництв, погоджують зі службою охорони праці та затверджує цей перелік головний інженер.

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