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В Сумской области будут судить таможенников, которые безосновательно освободили предпринимателя от оплаты 110 млн грн платежей

10:08, 29 сентября 2024
Таможенники не проверив законность применения льгот, освободили Общество с ограниченной ответственностью от налогообложения пошлиной и НДС.
В Сумской области будут судить таможенников, которые безосновательно освободили предпринимателя от оплаты 110 млн грн платежей
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В Сумской области направили в суд дело против 4-х инспекторов отдела таможенного оформления «Центральный» таможенного поста «Сумы» и одного государственного инспектора отдела таможенного оформления «Великая Писаревка» таможенного поста «Великая Писаревка». Их обвиняют в неправомерном освобождении предприятия от оплаты 110 млн грн таможенных платежей из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что обвиняемые, не проверив законность применения льгот, уволили Общество с ограниченной ответственностью от налогообложения и НДС.

Они применили преференцию, которая вступила в силу только 1 апреля 2022 года. При этом ввоз товаров на таможенную территорию Украины производился задолго до указанной даты.

Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей работников таможни привело к потерям бюджета Украины в виде недополучения таможенных платежей на сумму 110 млн грн.

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